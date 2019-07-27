Авария в селе Кармаскалы: 4 человека попали в реанимацию врезавшись на авто в столб

В Башкирии четверо молодых парней попали в реанимацию в результате крупного ДТП. Автомобиль ВАЗ 14-й модели врезался в столб. От удара бетонная электроопора разрушилась, а машину буквально разорвало на две части. Авария произошла в селе Кармаскалы, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Спидометр застыл на отметке в 200 км/ч», — пишут очевидцы.

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По словам свидетелей случившегося, все молодые люди, находившиеся в машине, были в состоянии алкогольного опьянения.Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте ДТП.