Пожар в Октябрьском: их объятого пламенем пятиэтажного дома эвакуировали около 100 человек
Комментарии (0)
Загрузка...
Ночью 27 июля в г. Октябрьский загорелась квартира на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице 34-й Микрорайон. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по рангу пожара номер 2 в количестве 7 единиц техники и 18 человек личного состава, сообщает сайт Newsbash.ru.
По прибытию к месту вызова ранг пожара понижен до номера 1. На тушение подан ствол РСК-50, работало 2 звена газодымозащитной службы. Одновременно с тушением проводилась эвакуация жильцов. Из зоны воздействия опасных фактора пожара эвакуировано 99 человек, из них 32 ребёнка. Погибших и пострадавших нет.
Читайте также
Происшествия
Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия
Крупный пожар в уфимском Инорсе: на улице Ферина загорелась квартира многоэтажного дома
Происшествия
В Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
Происшествия
В Стерлитамаке из-за пожара в политехническом колледже эвакуировали 5 человек
Происшествия
В Октябрьском произошел пожар в пятиэтажке: эвакуировано 60 человек
Общество / Происшествия
В Кумертау из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 40 человек
Общество / Происшествия
В Уфе из горящего пятиэтажного жилого дома спасли 26 жителей. Один уфимец погиб в огне