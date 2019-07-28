Пожар в Октябрьском: их объятого пламенем пятиэтажного дома эвакуировали около 100 человек

Ночью 27 июля в г. Октябрьский загорелась квартира на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома по улице 34-й Микрорайон. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по рангу пожара номер 2 в количестве 7 единиц техники и 18 человек личного состава, сообщает сайт Newsbash.ru.





По прибытию к месту вызова ранг пожара понижен до номера 1. На тушение подан ствол РСК-50, работало 2 звена газодымозащитной службы. Одновременно с тушением проводилась эвакуация жильцов. Из зоны воздействия опасных фактора пожара эвакуировано 99 человек, из них 32 ребёнка. Погибших и пострадавших нет.

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Как сообщают в пресс-службе, в результате пожара огнем повреждены входные двери, пол, стены, потолок на площади 70 кв. метров двух квартир на третьем этаже. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.