Авария в Салавате: водитель «Лады Калины» съехал на обочину и наехал на рекламную опору, погиб пассажир
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Ночью 28 июля, в Салавате, произошло ДТП. 21-летний местный житель за рулем «Лады Калины» съехал на обочину на улице Уфимская и наехал на рекламную опору. В результате 22-летний пассажир скончался в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сам водитель и ещё один 21-летний пассажир получили травмы.
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