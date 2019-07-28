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Авария в Салавате: водитель «Лады Калины» съехал на обочину и наехал на рекламную опору, погиб пассажир

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Авария в Салавате: водитель «Лады Калины» съехал на обочину и наехал на рекламную опору, погиб пассажир

Ночью 28 июля, в Салавате, произошло ДТП. 21-летний местный житель за рулем «Лады Калины» съехал на обочину на улице Уфимская и наехал на рекламную опору. В результате 22-летний пассажир скончался в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сам водитель и ещё один 21-летний пассажир получили травмы.

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, водитель был лишен прав еще в прошлом года за отказ прохождения медицинского освидетельствования. Водителю предстоит пройти химико-токсикологические исследования крови, которые покажут был ли он в этот раз трезв.
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