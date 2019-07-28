В Мишкинском районе инспектор ДПС умер от укусов пчел
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По предварительной информации, капитан полиции Венир Ибатуллин в свой выходной вместе с семьей гостил у знакомого в селе Юбайкулево. Примерно в полдесятого вечера мужчину ужалили в шею несколько пчёл и практически сразу ему стало трудно дышать, сообщает сайт Newsbash.ru.
Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу, но врачи не смогли ему помочь, полицейский скончался от анафилактического шока. Известно, что у него осталась жена и трое детей.
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«От укуса пчелы действительно может произойти летальный исход. У этого насекомого есть аллерген, который моментально поражает иммунную систему человека. Такие последствия случаются с людьми, имеющими аллергию на пчел или на продукты пчеловодства. Риск ужаления увеличивается при распитии алкоголя, курения и приема пищи на улице», - комментирует аллерголог-иммунолог Лариса Давлетова.
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