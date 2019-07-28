В Баймаке посреди улицы пара занялась сексом

Ни стыда, ни совести. В Баймаке местные жители стали свидетелями публичного секса. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Парочка поддалась порыву страсти прямо посреди улицы. Они не замечали никого вокруг. Парень и девушка занимались любовью на газоне под светом фонаря.Некоторые пользователи не одобрили поступок парочки. Они считают, что им следовало дотерпеть до дома. Также свидетели сообщили, что любовники находились в нетрезвом виде.Фото: соцсети