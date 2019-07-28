В Гафурийском районе сильный ветер сорвал кровлю с крыши здания больницы в селе Красноусольский
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28 июля, в селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии разбушевалась стихия. Сильный ветер сорвал часть крыши со здания центральной районной больницы, расположенной по улице Аэродромной, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, эвакуация пациентов не потребовалась — поврежденный участок находится под местом, где нет людей.
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