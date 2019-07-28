В Гафурийском районе сильный ветер сорвал кровлю с крыши здания больницы в селе Красноусольский

28 июля, в селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии разбушевалась стихия. Сильный ветер сорвал часть крыши со здания центральной районной больницы, расположенной по улице Аэродромной, сообщает сайт Newsbash.ru.





В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, эвакуация пациентов не потребовалась — поврежденный участок находится под местом, где нет людей.

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Жителям Башкирии напомнили, что с понедельника в регионе ожидается похолодание. В ночные часы будет +3...+8 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13...+18 градусов. Синоптики обещают дожди, грозы, возможен град.