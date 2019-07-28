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Авария в Туймазинском районе: столкнулись встречные «Nissan Note» и «Kia Spectra», погиб водитель

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Авария в Туймазинском районе: столкнулись встречные «Nissan Note» и «Kia Spectra», погиб водитель

28 июля, два часа назад, в 8 часов вечера в серьезной аварии в Туймазинском районе погиб человек. На 44 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы столкнулись встречные «Nissan Note» и «Kia Spectra», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Водитель «Nissan» скончался на месте, второй водитель и его супруга получили травмы. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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