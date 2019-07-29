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ДТП в Дюртюлинском районе: под колесами «Нексии» погиб пожилой мужчина

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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ДТП в Дюртюлинском районе: под колесами «Нексии» погиб пожилой мужчина

Около полуночи 28 июля в Дюртюлинском районе случилось ДТП, жертвой которого стал пожилой местный житель. Мужчина попал под колеса автомобиля на 1230 километре трассы Москва-Уфа, сообщает сайт Newsbash.ru.

82-летний дедушка решил перейти проезжую часть в неположенном месте. Однако, когда он оказался на дороге, несчастного сбила «Дэу Нексия» под управлением 19-летнего юноши. Пешеход получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой помощи.

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Всего за минувшие сутки на территории Башкортостана произошло девять аварий с двумя погибшими и 15 пострадавшими. Сотрудники автоинспекции задержали 82 нетрезвых водителей и пресекли 2300 нарушений.
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