ДТП в Дюртюлинском районе: под колесами «Нексии» погиб пожилой мужчина
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Около полуночи 28 июля в Дюртюлинском районе случилось ДТП, жертвой которого стал пожилой местный житель. Мужчина попал под колеса автомобиля на 1230 километре трассы Москва-Уфа, сообщает сайт Newsbash.ru.
82-летний дедушка решил перейти проезжую часть в неположенном месте. Однако, когда он оказался на дороге, несчастного сбила «Дэу Нексия» под управлением 19-летнего юноши. Пешеход получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой помощи.
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