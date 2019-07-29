В Уфе банк "Открытие" уволит коллег кассира Лилии Азнабаевой похитившей 6,5 млн рублей из отделения
Дурной пример сотрудницы банка в Салавате Луизы Хайруллиной оказался заразительным. На этот раз уже уфимский кассир отделения банка «Открытие» в Черниковке украла шесть с половиной миллионов рублей. Лилия Азнабаева, как и ее предшественница из Салавата, выносила деньги частями, разве что успела присвоить сумму в три раза меньше, да и скрыться она также не успела. Старшего кассира «Открытия» спохватились во время внеплановой ревизии, в тот же день и задержали. Через 48 часов Калининский районный суд Уфы вынес женщине меру пресечения.
Уставшая и еле сдерживающая слезы Лилия Азнабаева впервые появилась перед объективами камер в роли подозреваемой. До слушания следователи допрашивали старшего кассира банка «Открытие» двое суток. Не о такой славе мечтала начинающая фотомодель. На заседании Лилия отвечала лишь на вопросы судьи, игнорируя журналистов.
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Евгения Лялина, психолог:
С соседями подозреваемая была не особо общительна, но в продуктовом магазине, где она закупалась, о Лилии отзываются только положительно.
Сейчас причастность Азнабаевой к краже выясняют следователи. Как женщине вообще удалось вынести столь крупную сумму , минуя службу безопасности. Эксперты поясняют: здесь, также как и в случае с Луизой Хайруллиной, сработал человеческий фактор. Лилия работала в банковском деле более 20 лет, и в должности того же старшего кассира. Ей, как и Хайруллиной, доверяли, но особо не проверяли.
Дмитрий Рудзит, руководитель пресс-службы Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан:
«Это работа на доверие. В банке, в кассах, где идет работа с наличностью, доверие – крайне негативный элемент. Здесь классическая формула: «Доверяй, но проверяй». Проверять, видимо, надо чаще. Это хороший урок для всех остальных».
Как стало известно, банк готовится уволить всех сотрудников, кто трудился с Лилией в одном отделении. Пока они отстранены от работы на время следствия, но в штате еще числятся
Айдар Зубаиров, управляющий башкирским филиалом банка «Открытие»:
Старшего кассира «Открытия» пока арестовали на два месяца. Похищенные 6,5 миллиона рублей ещё не нашли. А сама Лилия хранит молчание, как и её коллега из Салавата. Сейчас в отношении Азнабаевой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Уфимке грозит до 10 лет лишения свободы.