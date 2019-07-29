В Уфе банк "Открытие" уволит коллег кассира Лилии Азнабаевой похитившей 6,5 млн рублей из отделения

Дурной пример сотрудницы банка в Салавате Луизы Хайруллиной оказался заразительным. На этот раз уже уфимский кассир отделения банка «Открытие» в Черниковке украла шесть с половиной миллионов рублей. Лилия Азнабаева, как и ее предшественница из Салавата, выносила деньги частями, разве что успела присвоить сумму в три раза меньше, да и скрыться она также не успела. Старшего кассира «Открытия» спохватились во время внеплановой ревизии, в тот же день и задержали. Через 48 часов Калининский районный суд Уфы вынес женщине меру пресечения.





Уставшая и еле сдерживающая слезы Лилия Азнабаева впервые появилась перед объективами камер в роли подозреваемой. До слушания следователи допрашивали старшего кассира банка «Открытие» двое суток. Не о такой славе мечтала начинающая фотомодель. На заседании Лилия отвечала лишь на вопросы судьи, игнорируя журналистов.

«Я думаю, что вот этот резонанс он действительно мог и других тоже подвигнуть: а почему я не могу? Очевидно, что общество не осудило преступление, которое было совершенно сотрудником банка до, наоборот её поддерживали, говорили: «Беги, Луиза, беги». Я думаю, что это не одного человека могло вдохновить».

Это ограбление уже назвали «По стопам Луизы Хайруллиной». Деньги из кассы обе выносили частями. По данным МВД, Азнабаевой понадобился месяц. Из «Открытия» исчезли 6,5 миллиона рублей. Внезапная ревизия в банке, вероятно, помешала планам кассира побить рекорд её салаватской коллеги. Психологи не исключают, что именно безнаказанность Хайруллиной, а также поддержка общественности и подоткнула сотрудницу уже уфимского банка Азнабаеву пойти на преступление.В отличие от своей салаватской предшественницы, Азнабаева не успела скрыться. Её поймали дома. Старший кассир проживала в девятиэтажном доме в Сипайлово. По словам соседей, купила квартиру она недавно. Но на лестничной клетке о Лилии уже и слышать не хотят.С соседями подозреваемая была не особо общительна, но в продуктовом магазине, где она закупалась, о Лилии отзываются только положительно.Сейчас причастность Азнабаевой к краже выясняют следователи. Как женщине вообще удалось вынести столь крупную сумму , минуя службу безопасности. Эксперты поясняют: здесь, также как и в случае с Луизой Хайруллиной, сработал человеческий фактор. Лилия работала в банковском деле более 20 лет, и в должности того же старшего кассира. Ей, как и Хайруллиной, доверяли, но особо не проверяли.

Дмитрий Рудзит, руководитель пресс-службы Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан:

«Это работа на доверие. В банке, в кассах, где идет работа с наличностью, доверие – крайне негативный элемент. Здесь классическая формула: «Доверяй, но проверяй». Проверять, видимо, надо чаще. Это хороший урок для всех остальных».

Как стало известно, банк готовится уволить всех сотрудников, кто трудился с Лилией в одном отделении. Пока они отстранены от работы на время следствия, но в штате еще числятся



Айдар Зубаиров, управляющий башкирским филиалом банка «Открытие»:

«Два человека на больничном. Один в связи с беременностью».

Старшего кассира «Открытия» пока арестовали на два месяца. Похищенные 6,5 миллиона рублей ещё не нашли. А сама Лилия хранит молчание, как и её коллега из Салавата. Сейчас в отношении Азнабаевой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Уфимке грозит до 10 лет лишения свободы.

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