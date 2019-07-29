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Трагедия в День ВМФ: в Зианчуринском районе в автомобиле сгорели двое мужчин

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 129
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зианчуринский район
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Трагедия в День ВМФ: в Зианчуринском районе в автомобиле сгорели двое мужчин

Два обугленных тела в сгоревшей машине обнаружили жители одной из деревень в Зианчуринском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчины праздновали день Военно-морского флота, выпивали в отечественной легковушке, принадлежащей одному из них.

По предварительным данным, оба заснули в салоне. По неустановленным пока причинам через несколько часов машина загорелась. В результате пожара машина сгорела полностью. 

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В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания автомобиля.


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