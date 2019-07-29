В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа

Жуткое убийство произошло в Ишимбае на днях. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ранее судимый местный житель выбросил 29-летнюю любовницу из окна 9 этажа, сообщает сайт Newsbash.ru.



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От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, инцидент произошел после бытовой ссоры. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.