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В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 170
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае мужчина сбросил любовницу с 9 этажа

Жуткое убийство произошло в Ишимбае на днях. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ранее судимый местный житель выбросил 29-летнюю любовницу из окна 9 этажа, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Ишимбае женщина выпала из окна, возбуждено уголовное дело

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От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, инцидент произошел после бытовой ссоры. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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