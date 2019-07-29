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В Янаульском районе на крыше Мерседеса обнаружили тело мужчины в странной позе

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янаульском районе на крыше Мерседеса обнаружили тело мужчины в странной позе

Пропавшего без вести жителя Башкирии обнаружили мертвым в странном положении. Его нашли посреди поля в одном километре от деревни Конигово Янаульского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщается, местный житель находился на крыше своего Мерседеса в позе молящегося человека. Ненормальности ситуации добавил вердикт криминалистов – на теле предпринимателя нет никаких видимых повреждений.

В настоящий момент тело находится на судмедэкспертизе, которая должна внести ясность в причину смерти.

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