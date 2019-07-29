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Авария в Уфе: на улице Кольцевой водитель автобуса въехал в магазин

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 135
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на улице Кольцевой водитель автобуса въехал в магазин

В Уфе на улице Кольцевой произошло ДТП, автобус въехал в магазин. На данный момент известно о трех пострадавших, сообщает сайт Newsbash.ru.

Авария произошла около 16.00. 38-летний житель Чишминского района, управляя пассажирским автобусом НефАЗ, совершил наезд на электроопору с последующим наездом на дерево.

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Пострадавших осматривает бригада скорой помощи. Известно, что автобус двигался по 51 маршруту, в салоне находились около 10 человек. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

Подробности ДТП уточняются
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