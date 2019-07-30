В Салаватском районе отец и сын спасли из горящего дома инвалида

В селе Миндишево Салаватского района произошел серьезный пожар. Из полыхающего дома отец и сын спасли инвалида. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает сайт Newsbash.ru.





Возгорание заметил юноша по имени Ильнар. Он незамедлительно бросился на помощь, однако самостоятельно вытащить инвалида первой группы из полыхающего дома парень не смог. Вскоре на помощь подоспел его отец.

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55-летний Булат вместе со своим сыном вытащили мужчину из горящего дома. Выяснилось, что в момент пожара хозяйки дома не было. Об этом сообщает газета "Юрюзань".К сожалению, дом сгорел полностью. Установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.