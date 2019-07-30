В Стерлитамаке домашняя собака покусала 4-летнего ребенка

Жители Стерлитамака стали свидетелями того, как домашняя собака покусала ребенка. По сообщениям очевидцев, все случилось 29 июля возле одного из домов по улице Дружбы, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Собака бойцовской породы покусала ребёнка лет трех-четырех. Потом эту собаку видели гуляющей с хозяином. Что с ребёнком? И почему у этого алкаша не изъяли собаку? — рассказал местный житель в соцсетях.

— Хорошо, что у нас люди небезразличные, — мужчины прибежали с разных сторон на помощь, еле оттащили эту зверюгу. Там неадекват полнейший, что хозяин, что собака. Она на него даже бросалась! Собака была без поводка, без намордника и даже без ошейника. Домой он её увёл за холку.

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Другая местная жительница, Алина Белова, говорит, что видела всё своими глазами:Собака, со слов очевидцев, вцепилась ребенку в ягодицы. Пострадавшую доставили в реанимацию местной больницы.