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Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Происшествия
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Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области

По предварительной информации, 20-летнего Ильдара Сиразева ударило током. Но родственники пока не могут поверить в эту версию. Сейчас идет следствие, в Самару отправлены биологические материалы, результаты экспертизы будут готовы через месяц. Сегодня прошли похороны на родине молодого человека в Уфимском районе. Тело домой сопроводили офицеры, сообщает сайт Newsbash.ru.

Воспоминания – всё, что у нее осталось. Последний раз она видела его живым на вокзале, когда провожала в армию. Домой Ильдар вернулся уже в гробу в сопровождении офицеров. Старались созваниваться едва ли не каждый день. Гульсима Сиразева даже начала засыпать и просыпаться с сыном в одно время. Жила по его расписанию. Но несколько дней назад долгожданный звонок так и не раздался. Зато спустя сутки пришло сообщение с неизвестного номера.

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Гульсима Сиразева, мама погибшего:
«Я из армии, где ваш сын служил, возьмите трубку». Я набрала, мне говорят: «Ваш сын умер». Я когда по телевизору смотрела, как родители плачут, никогда не думала, что это горе меня коснется.
В справке о смерти указали причину: удар электричеством. По предварительной информации, Ильдар находился возле радиостанции на базе Урала. Парня ударило током, когда он дотронулся до машины, сообщили родственникам. Врачам не удалось реанимировать солдата.

В день, когда Ильдар умер, недалеко от места службы в Екатеринбурге его тетя проходила лечение. Узнав о смерти племянника, она помчалась в воинскую часть. Там женщине вначале сказали, что парень погиб от удара током, но через пару минут версия изменилась.

Розалия Гиниатуллина:
«Политрук говорит, у него сердечная недостаточность. Я говорю: «Как так? Он здоровый парень был, медкомиссию прошел». Не знаю, говорит, якобы его нашли в траве. Он, говорит, сам один ушел. «Током, может быть, его стукнуло», – сказала ему. Он говорит: «Какой ток там может быть?»
Родственникам передали часы Ильдара, медаль и благодарственное письмо, читая которое, им становится только хуже. Из дома парня провожали близкие, военные и плачущая мама, которая, не переставая, просила прощения.

Вместе с офицерами из Свердловской области приехал и сослуживец Ильдара. Сам из Бурзянского района. Из Башкортостана в одну роту попало шестеро ребят. Молодой человек видел погибшего за несколько часов до смерти.

Ильнар Билалов: 

«В машинах шарил, все знал. Домой хотел, скучал по дому, в гости звали к себе».

До армии Ильдар закончил автотранспортный колледж. Мог определить неисправность двигателя по одному лишь звуку, говорит его мама. Мечтал по возвращении работать с машинами. Парня похоронили в паре километров от дома на мусульманском кладбище. До дембеля оставалось 4 месяца. В сентябре ему исполнился бы 21 год.

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