Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области
По предварительной информации, 20-летнего Ильдара Сиразева ударило током. Но родственники пока не могут поверить в эту версию. Сейчас идет следствие, в Самару отправлены биологические материалы, результаты экспертизы будут готовы через месяц. Сегодня прошли похороны на родине молодого человека в Уфимском районе. Тело домой сопроводили офицеры, сообщает сайт Newsbash.ru.
Воспоминания – всё, что у нее осталось. Последний раз она видела его живым на вокзале, когда провожала в армию. Домой Ильдар вернулся уже в гробу в сопровождении офицеров. Старались созваниваться едва ли не каждый день. Гульсима Сиразева даже начала засыпать и просыпаться с сыном в одно время. Жила по его расписанию. Но несколько дней назад долгожданный звонок так и не раздался. Зато спустя сутки пришло сообщение с неизвестного номера.
В день, когда Ильдар умер, недалеко от места службы в Екатеринбурге его тетя проходила лечение. Узнав о смерти племянника, она помчалась в воинскую часть. Там женщине вначале сказали, что парень погиб от удара током, но через пару минут версия изменилась.
Розалия Гиниатуллина:
Вместе с офицерами из Свердловской области приехал и сослуживец Ильдара. Сам из Бурзянского района. Из Башкортостана в одну роту попало шестеро ребят. Молодой человек видел погибшего за несколько часов до смерти.
Ильнар Билалов:
«В машинах шарил, все знал. Домой хотел, скучал по дому, в гости звали к себе».
До армии Ильдар закончил автотранспортный колледж. Мог определить неисправность двигателя по одному лишь звуку, говорит его мама. Мечтал по возвращении работать с машинами. Парня похоронили в паре километров от дома на мусульманском кладбище. До дембеля оставалось 4 месяца. В сентябре ему исполнился бы 21 год.