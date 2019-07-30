Солдат-срочник из Башкирии Ильдар Сиразев погиб от удара током в Свердловской области

По предварительной информации, 20-летнего Ильдара Сиразева ударило током. Но родственники пока не могут поверить в эту версию. Сейчас идет следствие, в Самару отправлены биологические материалы, результаты экспертизы будут готовы через месяц. Сегодня прошли похороны на родине молодого человека в Уфимском районе. Тело домой сопроводили офицеры, сообщает сайт Newsbash.ru.





Воспоминания – всё, что у нее осталось. Последний раз она видела его живым на вокзале, когда провожала в армию. Домой Ильдар вернулся уже в гробу в сопровождении офицеров. Старались созваниваться едва ли не каждый день. Гульсима Сиразева даже начала засыпать и просыпаться с сыном в одно время. Жила по его расписанию. Но несколько дней назад долгожданный звонок так и не раздался. Зато спустя сутки пришло сообщение с неизвестного номера.

«Я из армии, где ваш сын служил, возьмите трубку». Я набрала, мне говорят: «Ваш сын умер». Я когда по телевизору смотрела, как родители плачут, никогда не думала, что это горе меня коснется.

«Политрук говорит, у него сердечная недостаточность. Я говорю: «Как так? Он здоровый парень был, медкомиссию прошел». Не знаю, говорит, якобы его нашли в траве. Он, говорит, сам один ушел. «Током, может быть, его стукнуло», – сказала ему. Он говорит: «Какой ток там может быть?»

В справке о смерти указали причину: удар электричеством. По предварительной информации, Ильдар находился возле радиостанции на базе Урала. Парня ударило током, когда он дотронулся до машины, сообщили родственникам. Врачам не удалось реанимировать солдата.В день, когда Ильдар умер, недалеко от места службы в Екатеринбурге его тетя проходила лечение. Узнав о смерти племянника, она помчалась в воинскую часть. Там женщине вначале сказали, что парень погиб от удара током, но через пару минут версия изменилась.Родственникам передали часы Ильдара, медаль и благодарственное письмо, читая которое, им становится только хуже. Из дома парня провожали близкие, военные и плачущая мама, которая, не переставая, просила прощения.Вместе с офицерами из Свердловской области приехал и сослуживец Ильдара. Сам из Бурзянского района. Из Башкортостана в одну роту попало шестеро ребят. Молодой человек видел погибшего за несколько часов до смерти.

Ильнар Билалов:

«В машинах шарил, все знал. Домой хотел, скучал по дому, в гости звали к себе».

До армии Ильдар закончил автотранспортный колледж. Мог определить неисправность двигателя по одному лишь звуку, говорит его мама. Мечтал по возвращении работать с машинами. Парня похоронили в паре километров от дома на мусульманском кладбище. До дембеля оставалось 4 месяца. В сентябре ему исполнился бы 21 год.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram