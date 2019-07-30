Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию

В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию

В Уфе компания девушек уходила от погони патрульной машины ГИБДД и снимала происходящее на видео. Автоледи за рулем иномарки опасно маневрировала между машинами и игнорировала требование остановиться. В результате все закончилось аварией, сообщает сайт Newsbash.ru.

Видеокадры инцидента попали в сеть. Как пишут очевидцы в социальных сетях, все началось с того, что компания девушек танцевала на крыше белой «Ауди» возле одного из увеселительных заведений в микрорайоне Сипайлово.

В Уфе объединили двух операторов школьного питания

Читайте также:

В Уфе объединили двух операторов школьного питания
Затем, вероятно, девушки решили продолжить веселье, устроив ночные гонки по городу. Автомобиль привлек внимание дорожных полицейских. Не подчинившись требованию остановиться, девушка за рулем иномарки бросилась наутек.
«Что мы натворили?! У нас нет прав!», — кричат девушки в салоне.
В результате погоня закончилась аварией – в районе остановки «Дворец спорта» автомобиль нарушительниц врезался в ВАЗ 14-й модели.

Главный Госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов на пресс-конференции в медиацентре «Россия» прокомментировал ситуацию с пьяными девушками, устроившими гонки с ГИБДД в Уфе.
«Всё это девушки вели в прямом эфире. Социальные сети нам помогли. Мы тут же устроили погоню. Нарушительницы попали в аварию, их задержали. Алкотестер показал 800 промилле. Это очень много. Девушку отвезли в суд, на неё составили 12 протоколов», — отметил Динар Гильмутдинов.
Кроме того, он отметил, что у девушки не было водительского удостоверения. Напомним, стали известны и другие подробности. Оказалось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, также отсутствовал обязательный страховой полис


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в селе Кармаскалы: 4 человека попали в реанимацию врезавшись на авто в столб
Происшествия
Авария в селе Кармаскалы: 4 человека попали в реанимацию врезавшись на авто в столб
В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль
Происшествия
В Уфе преступник удирая от погони сбил патрульный автомобиль
В Уфе при столкновении иномарки с трактором пострадали дорожные рабочие
Происшествия
В Уфе при столкновении иномарки с трактором пострадали дорожные рабочие
В Стерлитамаке пьяный водитель уходя от погони попал в ДТП
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный водитель уходя от погони попал в ДТП
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
Происшествия
В Чекмагушевском районе пьяный мужчина угнал автомобиль таксиста
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
В Уфе буйных девушек мешавших горожанам спать «усмирили» яйцами
Происшествия
В Уфе буйных девушек мешавших горожанам спать «усмирили» яйцами
В Башкирии девушки полуобнажёнными прогуливались по городу
Общество
В Башкирии девушки полуобнажёнными прогуливались по городу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: