В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию

В Уфе компания девушек уходила от погони патрульной машины ГИБДД и снимала происходящее на видео. Автоледи за рулем иномарки опасно маневрировала между машинами и игнорировала требование остановиться. В результате все закончилось аварией, сообщает сайт Newsbash.ru.





Видеокадры инцидента попали в сеть. Как пишут очевидцы в социальных сетях, все началось с того, что компания девушек танцевала на крыше белой «Ауди» возле одного из увеселительных заведений в микрорайоне Сипайлово.

«Что мы натворили?! У нас нет прав!», — кричат девушки в салоне.

«Всё это девушки вели в прямом эфире. Социальные сети нам помогли. Мы тут же устроили погоню. Нарушительницы попали в аварию, их задержали. Алкотестер показал 800 промилле. Это очень много. Девушку отвезли в суд, на неё составили 12 протоколов», — отметил Динар Гильмутдинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Затем, вероятно, девушки решили продолжить веселье, устроив ночные гонки по городу. Автомобиль привлек внимание дорожных полицейских. Не подчинившись требованию остановиться, девушка за рулем иномарки бросилась наутек.В результате погоня закончилась аварией – в районе остановки «Дворец спорта» автомобиль нарушительниц врезался в ВАЗ 14-й модели.Главный Госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов на пресс-конференции в медиацентре «Россия» прокомментировал ситуацию с пьяными девушками, устроившими гонки с ГИБДД в Уфе.Кроме того, он отметил, что у девушки не было водительского удостоверения. Напомним, стали известны и другие подробности. Оказалось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, также отсутствовал обязательный страховой полис