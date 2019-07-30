В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию
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В Уфе компания девушек уходила от погони патрульной машины ГИБДД и снимала происходящее на видео. Автоледи за рулем иномарки опасно маневрировала между машинами и игнорировала требование остановиться. В результате все закончилось аварией, сообщает сайт Newsbash.ru.
Видеокадры инцидента попали в сеть. Как пишут очевидцы в социальных сетях, все началось с того, что компания девушек танцевала на крыше белой «Ауди» возле одного из увеселительных заведений в микрорайоне Сипайлово.
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«Что мы натворили?! У нас нет прав!», — кричат девушки в салоне.В результате погоня закончилась аварией – в районе остановки «Дворец спорта» автомобиль нарушительниц врезался в ВАЗ 14-й модели.
Главный Госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов на пресс-конференции в медиацентре «Россия» прокомментировал ситуацию с пьяными девушками, устроившими гонки с ГИБДД в Уфе.
«Всё это девушки вели в прямом эфире. Социальные сети нам помогли. Мы тут же устроили погоню. Нарушительницы попали в аварию, их задержали. Алкотестер показал 800 промилле. Это очень много. Девушку отвезли в суд, на неё составили 12 протоколов», — отметил Динар Гильмутдинов.Кроме того, он отметил, что у девушки не было водительского удостоверения. Напомним, стали известны и другие подробности. Оказалось, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, также отсутствовал обязательный страховой полис
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