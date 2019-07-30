Авария в Абзелиловском районе: на улице Юбилейная погиб водитель ВАЗ-2114 вылетев в кювет
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29 июля, в селе Аскарово Абзелиловского района произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД республики, утром на улице Юбилейная 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 вылетел в кювет, машина перевернулась, сообщает сайт Newsbash.ru.
В Госавтоинспекции отмечают, что водитель в момент аварии был пьян.
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