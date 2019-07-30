В Уфе под окнами квартиры обнаружили тело 30-летнего балетмейстера Саръяна Сулейманова
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По одной из версий, которую рассматривают следователи, 30-летний балетмейстер Саръян Сулейманов из Уфы мог свести счеты с жизнью, сообщает сайт Newsbash.ru.
По сообщению источника, молодого мужчину обнаружили под окнами его квартиры по улице Мубарякова.
— Его нашли на козырьке подъезда 12-этажного дома, — сообщил источник.Информация о том, что 30-летний мужчина скоропостижно скончался, появилась накануне, 29 июля. На своей странице в Facebook трагические новости сообщил брат Саръяна, музыкант Рустэм Сулейманов. Соболезнования талантливому уфимцу выразили десятки пользователей соцсети.
— Ушёл из жизни Саръян Сулейманов. Ему всего тридцать лет. Был ярко, самобытно талантлив. И потрясающе обаятелен. Кажется, совсем недавно мы смотрели и обсуждали его новый балет, желали удачи и новых успехов, — написала театральный критик и журналист Нина Жиленко.Совсем недавно, в апреле этого года, в Башопере состоялась премьера балета «Доктор Никто», постановкой которого занимался Сулейманов. Автор назвал свое произведение «балетным триллером». Большая часть действия происходит в психиатрической лечебнице. Постановщик при помощи пластики и игрой движений попытался описать состояние героев, загнанных в угол обстоятельствами и находящихся в угнетенном состоянии духа.
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