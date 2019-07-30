В Мишкинском районе стали известны подробности гибели полицейского от укусов пчел

Накануне вечером в Мишкинском районе Башкирии погиб капитан полиции Венир Ибатуллин. Как стало известно, мужчина скончался в половине одиннадцатого в хирургическом отделении районной больницы. Причиной смерти стал анафилактический шок, вызванный укусом пчелы, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Умер в хирургическом корпусе в 22:30, по-моему, в Ирсаево на пасеке был, в соседней палате не смогли откачать лёгкие. Соболезную близким», - рассказал знакомый погибшего.

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Напомним, трагедия произошла около 21:30 в Мишкинском районе. Венир Ибатуллин с семьей гостил у знакомого. У мужчины остались дети и жена.