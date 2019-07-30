В Уфе установили личность девушки устроившей гонки с патрулем ДПС
Сегодня утром в Уфе 20-летняя девушка за рулем «Ауди» устроила массовое ДТП. В столкновении чудом никто не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.
В социальных сетях уфимку называют второй Марой Багдасарян. 20-летняя Ангелина Ч. устроила гонки по ночному городу с сотрудниками полиции. Нарушительница была пьяна и во время аварии, судя по всему, не соображала, что происходит. Чудом выжил водитель автомобиля «Форд Фьюжен»: именно на него чуть не вылетела машина, которую протаранила нарушительница.
Форсаж по-башкирски: танцы на автомобиле и гонки в прямом эфиреВсе началось еще ночью. Молодых девушек жители Уфы приметили на парковке около одного из городских баров. Уфимки танцевали на крыше "Ауди". Никто и не предполагал, чем закончатся эти танцы.
Сегодня днем аварию прокомментировал руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов. Он подчеркнул, что гонщица вела трансляцию своих похождений в прямом эфире в социальных сетях. По всей видимости, Ангелина Ч. рассчитывала получить одобрение своих подписчиков, но в итоге получила много проблем.
Дарила деньги подписчикам за просмотрыВ социальных сетях девушка вела достаточно активную жизнь. На фотографиях в профиле - успешная жизнь молодой девушки с дорогой машиной. Постоянные тусовки на курортах и дорогих катерах. Сейчас девушка предусмотрительно закрыла аккаунт от посторонних глаз.
Розыгрыш денег дал о себе знать: уфимка "накопила" больше 10 тысяч подписчиков. Во время задержания она искреннее не понимала, что происходит и за что ее задерживают. Во время экспертизы в ее крови нашли большое количество алкоголя. Судя по всему, в ближайшее время сесть за руль любимой немецкой иномарки девушка больше не сможет.