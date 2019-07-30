В Уфе установили личность девушки устроившей гонки с патрулем ДПС

Сегодня утром в Уфе 20-летняя девушка за рулем «Ауди» устроила массовое ДТП. В столкновении чудом никто не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.





В социальных сетях уфимку называют второй Марой Багдасарян. 20-летняя Ангелина Ч. устроила гонки по ночному городу с сотрудниками полиции. Нарушительница была пьяна и во время аварии, судя по всему, не соображала, что происходит. Чудом выжил водитель автомобиля «Форд Фьюжен»: именно на него чуть не вылетела машина, которую протаранила нарушительница.

Форсаж по-башкирски: танцы на автомобиле и гонки в прямом эфире

Виновница аварии до аварии плясала на крыше своего автомобиля

Момент аварии на Дворце спорта в Уфе

Дарила деньги подписчикам за просмотры

Свой аккаунт виновница ДТП скрыла после аварии

Девушка раздавала подписчикам деньги

Все началось еще ночью. Молодых девушек жители Уфы приметили на парковке около одного из городских баров. Уфимки танцевали на крыше "Ауди". Никто и не предполагал, чем закончатся эти танцы.Уже спустя некоторое время за этим автомобилем гнались сотрудники ГИБДД. На перекрёстке улиц Зорге и 50 лет СССР автоледи протаранила автомобиль и остановилась. "Девятка" от удара полетела на "Форд Фьюжен". Каким-то чудом автомобиль не перевернулся и задел иномарку совсем немного.После аварии Ангелину Ч. задержали представители госавтоинспекции. На неё было составлено 12 протоколов, девушка каталась по городу без прав. Машину она купила 7 месяцев назад, но так и не оформила её на себя.Сегодня днем аварию прокомментировал руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов. Он подчеркнул, что гонщица вела трансляцию своих похождений в прямом эфире в социальных сетях. По всей видимости, Ангелина Ч. рассчитывала получить одобрение своих подписчиков, но в итоге получила много проблем.В социальных сетях девушка вела достаточно активную жизнь. На фотографиях в профиле - успешная жизнь молодой девушки с дорогой машиной. Постоянные тусовки на курортах и дорогих катерах. Сейчас девушка предусмотрительно закрыла аккаунт от посторонних глаз.Своим подписчикам Ангелина Ч. охотно раздавала деньги: иногда по тысяче, иногда по две. Суть конкурсов была простая: желающий получить желанные деньги должен был просто подписаться на нее. Уфимская Багдасарян позиционировала себя как инста-блогер, активно продавая рекламу в своем аккаунте.

Розыгрыш денег дал о себе знать: уфимка "накопила" больше 10 тысяч подписчиков. Во время задержания она искреннее не понимала, что происходит и за что ее задерживают. Во время экспертизы в ее крови нашли большое количество алкоголя. Судя по всему, в ближайшее время сесть за руль любимой немецкой иномарки девушка больше не сможет.

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