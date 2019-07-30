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В Уфе установили личность девушки устроившей гонки с патрулем ДПС

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 123
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе установили личность девушки устроившей гонки с патрулем ДПС

Сегодня утром в Уфе 20-летняя девушка за рулем «Ауди» устроила массовое ДТП. В столкновении чудом никто не пострадал, сообщает сайт Newsbash.ru.

В социальных сетях уфимку называют второй Марой Багдасарян. 20-летняя Ангелина Ч. устроила гонки по ночному городу с сотрудниками полиции. Нарушительница была пьяна и во время аварии, судя по всему, не соображала, что происходит. Чудом выжил водитель автомобиля «Форд Фьюжен»: именно на него чуть не вылетела машина, которую протаранила нарушительница.

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Все началось еще ночью. Молодых девушек жители Уфы приметили на парковке около одного из городских баров. Уфимки танцевали на крыше "Ауди". Никто и не предполагал, чем закончатся эти танцы.
Виновница аварии до аварии плясала на крыше своего автомобиля
В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию

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В Уфе компания девушек, уходя от погони патруля ГИБДД, попала в аварию
Уже спустя некоторое время за этим автомобилем гнались сотрудники ГИБДД. На перекрёстке улиц Зорге и 50 лет СССР автоледи протаранила автомобиль и остановилась. "Девятка" от удара полетела на "Форд Фьюжен". Каким-то чудом автомобиль не перевернулся и задел иномарку совсем немного.
Момент аварии на Дворце спорта в Уфе
После аварии Ангелину Ч. задержали представители госавтоинспекции. На неё было составлено 12 протоколов, девушка каталась по городу без прав. Машину она купила 7 месяцев назад, но так и не оформила её на себя.

Сегодня днем аварию прокомментировал руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов. Он подчеркнул, что гонщица вела трансляцию своих похождений в прямом эфире в социальных сетях. По всей видимости, Ангелина Ч. рассчитывала получить одобрение своих подписчиков, но в итоге получила много проблем.

Дарила деньги подписчикам за просмотры

В социальных сетях девушка вела достаточно активную жизнь. На фотографиях в профиле - успешная жизнь молодой девушки с дорогой машиной. Постоянные тусовки на курортах и дорогих катерах. Сейчас девушка предусмотрительно закрыла аккаунт от посторонних глаз.
Свой аккаунт виновница ДТП скрыла после аварии
Своим подписчикам Ангелина Ч. охотно раздавала деньги: иногда по тысяче, иногда по две. Суть конкурсов была простая: желающий получить желанные деньги должен был просто подписаться на нее. Уфимская Багдасарян позиционировала себя как инста-блогер, активно продавая рекламу в своем аккаунте.
Девушка раздавала подписчикам деньги

Розыгрыш денег дал о себе знать: уфимка "накопила" больше 10 тысяч подписчиков. Во время задержания она искреннее не понимала, что происходит и за что ее задерживают. Во время экспертизы в ее крови нашли большое количество алкоголя. Судя по всему, в ближайшее время сесть за руль любимой немецкой иномарки девушка больше не сможет.

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