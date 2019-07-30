ЧП в Уфе: пьяный мужчина выбросил в окно гранату
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Вчера в Орджоникидзевском районе Уфы произошло ЧП – пьяный мужчина выбросил гранату из окна 13-этажного жилого дома по улице Коммунаров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Мужчину задержали. У него изъяли телефон, ноутбук и гранату.
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