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ЧП в Уфе: пьяный мужчина выбросил в окно гранату

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 131
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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ЧП в Уфе: пьяный мужчина выбросил в окно гранату

Вчера в Орджоникидзевском районе Уфы произошло ЧП – пьяный мужчина выбросил гранату из окна 13-этажного жилого дома по улице Коммунаров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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По данным Рен ТВ, в ночь на 29 июля уфимец поссорился с сожительницей, избил ее, а после этого выбросил из окна квартиры корпус ручной осколочной гранаты РГД-5. Прибывшие на место саперы установили, что предмет не взрывоопасен.

Мужчину задержали. У него изъяли телефон, ноутбук и гранату.
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