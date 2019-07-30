ЧП в Уфе: пьяный мужчина выбросил в окно гранату

По данным Рен ТВ, в ночь на 29 июля уфимец поссорился с сожительницей, избил ее, а после этого выбросил из окна квартиры корпус ручной осколочной гранаты РГД-5. Прибывшие на место саперы установили, что предмет не взрывоопасен.