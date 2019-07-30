В Дюртюлях иностранный наркокурьер напал с ножом на полицейского

В следственном комитете сообщили, что в настоящий момент против него завершено расследование уголовного дела по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков (. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), сообщает сайт Newsbash.ru.





В следствии установили, что в сентябре 2018 года полицейские в Дюртюлях заметили в одном из гаражных кооперативов мужчину, который оборудовал потайные места – «закладки» с наркотическими средствами. Один из полицейских перекрыл выход из гаражного кооператива, а второй подошел к подозреваемому.

«Желая избежать задержания, обвиняемый оказал сотруднику полиции сопротивление и попытался скрыться, а когда полицейский догнал его, злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом в грудь и живот, а также один раз попал в руку», – отмечается в релизе следкома.

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Уточняется, что задержать напавшего помогли подоспевшие на помощь местные жители. У парня были обнаружены наркотические средства в крупном размере. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично, в его отношении утверждено обвинительное заключение, дело будет направлено в суд по существу после вручения его копии обвиняемому.