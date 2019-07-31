В Зилаирском районе бушует лесной пожар на площади 15 гектаров

В Зилаирском районе Башкирии продолжает действовать один лесной пожар, возникший накануне на площади 15 гектаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по республике, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в регионе зарегистрировано 150 лесных пожаров. Огнем пройдено более 1885 гектаров лесной территории против 788,6 гектара год назад.Сегодня в большинстве районов республики прогнозируются невысокие классы пожароопасности. Высокий — четвертый класс пожароопасности в лесах ожидается в Бакалинском, Белебеевском, Зилаирском и Туймазинском районах Башкирии.