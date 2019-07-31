Авария в Уфе: на улице Революционной в автозак врезалась иномарка
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Утром сегодня, 31 июля, в Уфе на улице Революционной около перекрестка с улицей Пархоменко столкнулись три автомобиля: Nissan Teana, ВАЗ-2114 и служебный грузовой автомобиль с синей полосой, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам очевидцев, грузовик предназначен для перевозки заключенных.
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— По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с попутным служебным автомобилем марки КАМАЗ. В это время по встречной полосе ехал ВАЗ-2114, который поворачивал налево. После столкновения с грузовиком иномарка задней частью задела отечественный автомобиль. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
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