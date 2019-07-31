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В Уфе 12-летний мальчик пригрозил взорвать бомбу если ему не дадут 5 млн рублей

Добавлено: 31.07.19
Просмотров: 109
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе 12-летний мальчик пригрозил взорвать бомбу если ему не дадут 5 млн рублей

Сегодня, 31 июля, стало известно, что на номер 112 поступил странный звонок. Накануне дежурный взял трубку, а на том конце провода детский голос сообщил:

— Дайте мне пять миллионов рублей, иначе я взорву бомбу, — доносилось в телефоне.
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Полицейские сработали оперативно и выяснили, в чем дело. Оказалось, что террорист — это ученик пятого класса уфимской школы. Мальчику всего 12 лет, и он просто решил попугать стражей порядка. Люди в погонах приехали к нему домой, где перепуганный школьник сообщил, что хотел просто пошутить.
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