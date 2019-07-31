Радий Хабиров обещал наказать виновных в загрязнении реки Изяк в Благовещенском районе

29 июля жители Благовещенского района забили тревогу – местная речка Изяк загрязнилась, что рыба начала погибать. В первопричинах отравления воды разбираться не приходилось – совсем рядом с населенным пунктом находились сразу два предприятия, которые сливали отходы в реку. Ситуацию на контроль взяла лидер партии «Зеленые» Руфина Шагапова. Радий Хабиров тоже не остался в стороне от экологической проблемы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Врио главы Башкирии признал наличие утечки и пообещал наказать предприятие, допустившее это. От ответственности не уйдут также чиновники, которые не рассказали о ситуации. По его словам, им в который раз нужно уяснить, что времена, когда можно было отмолчаться, прошли.

— Не знаю, сколько еще мне нужно уволить чиновников, чтобы они поняли – времена изменились. И скрывать что бы то ни было от общества сейчас – бесполезно. Вот вам очередной пример. Уже несколько дней назад с одного из предприятий произошла утечка какой-то грязи в реку Изяк. Вместо того, чтобы сразу сообщить жителям что именно случилось – молчание. Но люди ведь понимают, что рыба просто так вверх пузом всплывать не будет… Что имеем на сегодня – ситуацию моя администрация берет на контроль, ответственный – Ринат Баширов. Роспотребнадзор ночью выполнил замеры в месте впадения Изяка в реку Уфа – катастрофы нет, экологическая обстановка в пределах нормы, но утечка, очевидно, была. Далее два раза в сутки будем производить замеры. «Уфаводоканал» также примет дополнительные меры предосторожности, — рассказал Радий Хабиров.

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