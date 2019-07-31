Место лесных пожаров в Зилаирском районе посетил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов
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Тушение лесного пожара в Зилаирском районе осложняется порывистым ветром. Площадь возгорания, которая днём составляла 76 гектаров, пока не уменьшается, сообщает сайт Newsbash.ru.
На месте работают 80 человек и 30 единиц техники. По данным МЧС, угрозы для населённых пунктов нет. Тем временем к территории Зианчуринского района со стороны Оренбургской области подбирается степной пожар. Как сообщают местные жители, горит земля рядом с селом Исянгулово. Огненная полоса движется к полям одного из местных фермерских хозяйств.
«В связи с повышением класса пожарной опасности на территории Зилаирского лесничества и возникновением природного пожара на территории Юлдыбаевского участкового лесничества Зилаирского лесничества министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов вылетел на место с целью координации работ по тушению лесного пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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