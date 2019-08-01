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Уроженец Башкирии убил блогера и Instagram-модель Екатерину Семочкину

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Уроженец Башкирии убил блогера и Instagram-модель Екатерину Семочкину

В Москве по подозрению в убийстве 24-летней тревел-блогера и Instagram-модели Екатерины Семочкиной (Караглановой) задержан 33-летний уроженец Башкирии. Максима Г. задержали вечером 29 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно показаниям мужчины, он переехал в Москву в 2015 году, где купил квартиру и устроился в IT-компанию. С потерпевшей он познакомился в августе прошлого года.

В день убийства – вечером 26 июля – подозреваемый отправился домой к девушке, чтобы «хорошо провести время». Правоохранители предполагают причиной конфликта возможное вознаграждение, которое Максим предложил Екатерине. Упоминалась информация об анкете девушки на сайтах эскорт-агентств, однако ее подруги это отрицают. С их слов, погибшая училась на врача и зарабатывала другим способом.

По словам задержанного, преступление произошло на фоне стресса и нервного напряжения. Триггером для мужчины стали оскорбления внешности и обвинения в финансовой несостоятельности, а также унижение его сексуального достоинства.

В ходе ссоры он взял нож и ударил девушку. Она убежала в ванную, однако подозреваемый выдернул ее оттуда и нанес еще одно ранение в грудь.
«Она побежала в зал, пыталась сопротивляться, била меня руками, но я находился в таком состоянии, что не чувствовал боли. Схватил за шею, начал душить, ударил еще два или три раза ножом, после этого она умерла», — рассказывает Максим.

После, с его слов, он сел на пол и расплакался, а позже стал полотенцами стирать кровь с пола. Испачканные кровью вещи и телефоны модели подозреваемый сложил в небольшой чемодан, а ее тело попытался засунуть в другой, однако у него не вышло. Мужчина доехал на такси до леса, где сжег чемодан с вещами. Днем следующего дня Максим вернулся, чтобы вынести тело, однако на месте уже работали оперативники.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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