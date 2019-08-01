Уроженец Башкирии убил блогера и Instagram-модель Екатерину Семочкину
В Москве по подозрению в убийстве 24-летней тревел-блогера и Instagram-модели Екатерины Семочкиной (Караглановой) задержан 33-летний уроженец Башкирии. Максима Г. задержали вечером 29 июля, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно показаниям мужчины, он переехал в Москву в 2015 году, где купил квартиру и устроился в IT-компанию. С потерпевшей он познакомился в августе прошлого года.
По словам задержанного, преступление произошло на фоне стресса и нервного напряжения. Триггером для мужчины стали оскорбления внешности и обвинения в финансовой несостоятельности, а также унижение его сексуального достоинства.
В ходе ссоры он взял нож и ударил девушку. Она убежала в ванную, однако подозреваемый выдернул ее оттуда и нанес еще одно ранение в грудь.
После, с его слов, он сел на пол и расплакался, а позже стал полотенцами стирать кровь с пола. Испачканные кровью вещи и телефоны модели подозреваемый сложил в небольшой чемодан, а ее тело попытался засунуть в другой, однако у него не вышло. Мужчина доехал на такси до леса, где сжег чемодан с вещами. Днем следующего дня Максим вернулся, чтобы вынести тело, однако на месте уже работали оперативники.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.