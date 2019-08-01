Пожары в Башкирии за последние сутки: прогнозируется 1 класс пожарной опасности

На 1 августа в Хайбуллинском районе ожидается 3 класс пожароопасности, в Зилаирском районе - 4 класс. Как сообщает Минлесхоз РБ, на всей территории республики прогнозируется 1 класс пожарной опасности.





Накануне в Кананикольском лесничестве Зилаирского района был ликвидирован природный пожар площадью 9 гектаров. На месте работали 24 сотрудника экстренных служб, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

К 10 часам вечера 31 июля удалось локализовать 2 пожара: в Зилаирском лесничестве на площади 76 га и в Бурзянском лесничестве на площади 10 га. В Зилаирском районе работают 92 человека, в Бурзянском – 7 человек.Отметим, что пожар в Зилаирском районе, по прогнозам специалистов, не распространится благодаря естественным преградам – реке Сакмара и автодорогам. Напомним, из-за угрозы природных возгораний на территории нескольких районов Башкирии был сохранен особый противопожарный режим.