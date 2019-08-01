Башкирия оказалась в зоне превышения концентрации опасного рутения-106

Эксперты из-за границы подтвердили аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк» в Челябинской области, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.





Почти два года назад Greenpeace опубликовала данные о превышении показателей в воздухе над Европой техногенного радионуклида рутения-106, сообщает сайт Newsbash.ru. Эксперты тогда предположили, что на одном из предприятий Южного Урала произошла авария. Но в официальном ответе Росатома двухлетней давности значилось, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли находится в пределах нормы. Свою версию событий тогда предоставили и в республиканском Минприроды. По мнению специалистов ведомства, «уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности».

— Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года на ПО «Маяк» произошла авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку Восточной и Центральной Европы, — сообщает «Эхо Москвы».

— Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7, — сообщает «Эхо» со ссылкой на немецкое издание.

Летом 2019 года комиссия из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радиоэколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона, завершила расследование ситуации.Штайнхаузер подчеркнул, что наиболее вероятным источником выброса был российский центр по переработке радиоактивных материалов. Удаленность от места аварии помогла избежать последствий для жителей европейских стран. Но ученые не исключают вред здоровью для тех, кто живет вблизи места аварии.

В статье немецкого издания также представлен комментарий Росатома по этому вопросу — южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.

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