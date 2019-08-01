Башкирия оказалась в зоне превышения концентрации опасного рутения-106
Эксперты из-за границы подтвердили аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк» в Челябинской области, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Почти два года назад Greenpeace опубликовала данные о превышении показателей в воздухе над Европой техногенного радионуклида рутения-106, сообщает сайт Newsbash.ru. Эксперты тогда предположили, что на одном из предприятий Южного Урала произошла авария. Но в официальном ответе Росатома двухлетней давности значилось, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли находится в пределах нормы. Свою версию событий тогда предоставили и в республиканском Минприроды. По мнению специалистов ведомства, «уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности».Летом 2019 года комиссия из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радиоэколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона, завершила расследование ситуации.
В статье немецкого издания также представлен комментарий Росатома по этому вопросу — южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.