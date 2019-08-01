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В одном из заброшенных зданий Стерлитамака обнаружили тело уголовника с ножевыми ранениями

Добавлено: 01.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В одном из заброшенных зданий Стерлитамака обнаружили тело уголовника с ножевыми ранениями

В одном из заброшенных зданий Стерлитамака по улице Николаева накануне было обнаружено тело 40-летнего мужчины. На теле погибшего оказались множественные ножевые ранения, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ходе следствия удалось установить, что убитый только год назад освободился из заключения, где находился за свершение тяжелого преступления. Однако установить личность убийцы удалось далеко не сразу, так как в заброшенное здание мог войти любой. Несмотря на это было возбуждено уголовное дело.

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Дабы поймать преступника правоохранителям пришлось проработать множество версий и пообщаться с личностями без определенных занятий, которые предпочитают проводить время, распивая спиртные напитки. Таким образом удалось найти подозреваемого. По версии следствия погибший познакомился с 34-летним жителем Салавата. Вдвоем они решили распить в заброшенном здании, где и произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. После содеянного преступник скрылся с места.
— Оперативники передали подозреваемого сотрудникам СУ СК РФ по РБ. В настоящее время уголовный розыск УМВД России по городу Стерлитамак продолжает оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела, — отметили в пресс-службе МВД по РБ.
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