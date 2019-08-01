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В Кугарчинском районе под колесами повозки с сеном погиб 4-летний ребенок

Добавлено: 01.08.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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В Кугарчинском районе под колесами повозки с сеном погиб 4-летний ребенок

Несчастный случай произошел накануне в Кугарчинском районе республики. Как рассказал источник в правоохранительных органах, 4-летний мальчик упал под колеса гужевой повозки во время погрузки сена, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ребенка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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