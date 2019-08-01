В Кугарчинском районе под колесами повозки с сеном погиб 4-летний ребенок
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Несчастный случай произошел накануне в Кугарчинском районе республики. Как рассказал источник в правоохранительных органах, 4-летний мальчик упал под колеса гужевой повозки во время погрузки сена, сообщает сайт Newsbash.ru.
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