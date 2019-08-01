В Уфе молодой иностранец изнасиловал проститутку
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В следственном комитете сообщили, что в Уфе перед судом предстанет 24-летний иностранец. Его обвиняют в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщает сайт Newsbash.ru.
Следователи установили, что 31 декабря 2018 года обвиняемый разыскал в интернете незнакомую 41-летнюю женщину, «оказывающую за денежное вознаграждение услуги интимного характера», договорился с ней о встрече, проник к ней в квартиру, где под угрозой ножом похитил четыре мобильных телефона и планшет, а после изнасиловал и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, причинив повреждения.
«В ходе следствия была собрана достаточная доказательная база, свидетельствующая о причастности обвиняемого к совершенному преступлению. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,– отметили в ведомстве.
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