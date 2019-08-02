В Дюртюлях произошла автомобильная авария: столкнулись "Ford Focus" и "Лада Калина"

Днём 1 августа в городе Дюртюли на пересечении улиц 70 лет Октября и Ленина произошла автомобильная авария: столкнулись "Ford Focus" и "Лада Калина", сообщает сайт Newsbash.ru

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Как сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии, в результате дорожно-транспортного происшествия 34-летняя пассажирка отечественной машины госпитализирована. Инспекторам Госавтоинспекции предстоит выяснить, кто выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора.