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В Ишимбае произошло ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 129
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае произошло ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку

Накануне днём , 1 августа, в Ишимбае на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как уточнили в УГИБДД МВД по Башкирии, 34-летняя женщина за рулём "Mitsubishi Outlander", предположительно, при повороте налево сбила 74-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
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