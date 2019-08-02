В Ишимбае произошло ДТП: на пешеходном переходе сбили пенсионерку
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Накануне днём , 1 августа, в Ишимбае на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с травмами доставлена в больницу.
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