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Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бижбулякский район
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Установлен подозреваемый в убийстве без вести пропавшего жителя Бижбулякского район

23 июля 2019 года в правоохранительные органы обратилась жительница одной из деревень Бижбулякского района с заявлением об исчезновении своего 30-летнего брата, который ушел из дома 20 июля 2019 года и до настоящего времени не вернулся, сообщает сайт Newsbash.ru

Проведенной проверкой было установлено, что исчезновение мужчины может иметь криминальный характер.

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По данному факту Белебеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями и криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска был допрошен круг общения пропавшего, в результате подозрение пало на 56-летнего односельчанина, к которому пропавший мужчина заходил в день исчезновения с целью распития спиртных напитков. Тем не менее, знакомый пропавшего заявил, что после совместного распития спиртного тот ушел в неизвестном направлении.

Благодаря тщательному осмотру придомовой территории жилища подозреваемого был обнаружен автомобильный коврик, на котором были обнаружены следы крови. Кроме того, внимание привлек автомобиль подозреваемого, по внешнему виду которого было видно, что он был недавно хорошо вымыт, при этом само жилище чистотой не отличалось. В ходе осмотра автомобиля в багажнике также были обнаружены следы крови. Проведенными экспертными исследованиями было установлено, что обнаруженная кровь принадлежит пропавшему.

Тем не менее, подозреваемый придерживался своей версии событий, заявив, что об исчезновении потерпевшего ему ничего неизвестно.

Следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции были организованы поисковые мероприятия тела пропавшего с привлечением на добровольных началах жителей Бижбулякского района, в поисковых мероприятиях было задействовано около 50 человек. 1 августа 2019 года в ходе поиска, примерно в 4 км от дома подозреваемого, в заброшенной силусной яме было обнаружено тело потерпевшего.

По версии следствия, потерпевший 20 июля 2019 года находился в гостях у подозреваемого. Во время совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый убил потерпевшего, после чего завернув его в хозяйственные мешки, поместил в кузов своего автомобиля и вывез в поле, где спрятал в заброшенной силусной яме.


Как сообщили в Следкоме РБ, в настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, вину в совершенном преступлении он не признал, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, в отношении тела потерпевшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Ранее задержанный уже был судим за причинение смерти своему знакомому по неосторожности.
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