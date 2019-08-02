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В Уфе десантники врезались в грузовик отмечая День ВДВ

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе десантники врезались в грузовик отмечая День ВДВ

Сегодня, 2 августа, все десантники страны отмечают День ВДВ. Куча машин с флагами войск заполонили улицы столицы Башкирии. Но одной из них не повезло — она въехала в грузовик. ДТП произошло в районе парка Победы, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Как сообщили очевидцы, автомобиль с флагами воздушно-десантных войск врезался в идущий впереди грузовик — в момент ДТП десантники пели военные песни. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, — сообщает источник.
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