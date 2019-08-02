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В Кушнаренковском районе утонул отец двоих детей

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе утонул отец двоих детей

Очевидцы сообщили, что 30 июля в Башкирии утонул 34-летний мужчина. Известно, что он погиб в Кушнаренковском районе, в водоеме близ села Султанаево, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Пошел купаться один, говорят, было холодно зашел в речку и судороги схватило», – поделился деталями очевидец события.
Он также сообщил в беседе, что сейчас семья погибшего осталась без поддержки, молодой человек хорошо зарабатывал.
«Остались без папы двое детей, жена», – рассказал собеседник.
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