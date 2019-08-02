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Пробы воды из реки Изяк в Башкирии подтвердили причастность "Полиэфа" к загрязнению водоема

Добавлено: 02.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Пробы воды из реки Изяк в Башкирии подтвердили причастность "Полиэфа" к загрязнению водоема

В Минэкологии отчитались о результатах проверки воды в реке Изяк, где погибла рыба. 27 июля местные жители заметили, что вся речная живность плавает брюхом к верху и забили тревогу. Подозрения пали на предприятие «Полиэф», эксперты из природоохранной прокуратуры предположили, что на заводе произошла утечка и загрязняющие вещества попали в реку. На самом предприятии тогда заявили, что их сточные воды изолированы, сообщает сайт Newsbash.ru.

На место выехали эксперты Минэкологии и Роспотребнадзора. Пробы воды взяли в четырех точках: непосредственно в ручье, где погибла рыба (впадает в Изяк), выше и ниже места предполагаемого сброса загрязняющих веществ в самой реке Изяк, в устье реки Уфимка (ниже того места, где соединяются Уфимка и Изяк) и в месте скопления столичных вод на территории «Полиэф».

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Экспертиза показала, что в сточных водах завода содержатся высокие концентрации органических ароматических соединений. Эти же компоненты были обнаружены в реке Изяк и в ручье, где погибла рыба. Причем их концентрация была выше предельно допустимых показателей.

Как объяснили эксперты, рыба просто задохнулась из-за нехватки кислорода. Через два дня концентрация вредных веществ снизилась. По состоянию на 31 июля показатели ПДК не превышены, хотя в районе деревни Турушла и Нижний Изяк все еще отмечается низкое содержание кислорода в воде. Сейчас природоохранная прокуратура подсчитывает ущерб, нанесенный природе. Если «Полиэф» признают виновным в нарушении экологического законодательская, ему грозит крупный штраф.

Добавим, что в водопроводную воду загрязняющие вещества не попали. После череды спам-сообщений о экологической катастрофе и отравлении вод «Уфаводоканал» опубликовала официальное обращение. Предприятие заявило, что вода безопасна для употребления и водоканал работает в штатном режиме.

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