В Бижбулякском районе в яме с мусором обнаружили труп пропавшего мужчины

В Бижбулякском районе 1 августа в ходе поисков волонтеры обнаружили в заброшенной силосной яме с мусором труп 30-летнего местного жителя. 23 июля его сестра обратилась в полицию с заявлением об исчезновении брата, сообщает сайт Newsbash.ru.





Молодой мужчина ушел из дома 20 июля, и следователи не исключали криминальных характер его исчезновения. В рамках следствия дела об убийстве стражи порядка допросили возможных свидетелей и выяснили, что мужчина выпивал вместе с 56-летний односельчанином. Тот заявил, что после посиделки его собутыльник просто ушел, а куда – он не знает.

Следком Башкирии сообщает, что следователи провели обыск в доме подозреваемого, и их внимание привлек автомобильный коврик со следами крови. Кроме того, машина была тщательно вымыта, хотя дом ее владельца чистотой не отличался. Позже в багажнике эксперты также нашли следы крови. Исследование показало, что образцы принадлежат пропавшему сельчанину.Однако несмотря на все улики подозреваемый свою вину отрицал и настаивал, что ничего не знает о судьбе знакомого. Сотрудники полиции организовали масштабные поиски и привлекли к ним больше 50 человек. 1 августа, всего в четырех километрах от дома подозреваемого, поисковики обнаружили тело жертвы. Труп оказался спрятан под мешками с мусором в заброшенной силосной яме.

По версии следователей, 20 июля мужчины изрядно напились и повздорили. Конфликт перерос в драку, и старший собутыльник убил 30-летнего мужчину. Тело он завернул в мешки и поспешил спрятать, надеясь, что его не найдут. При этом сам фигурант дела об убийстве свою вину отрицает. На время следствия подозреваемого заключили под стражу, при этом в прошлом он уже отсидел за причинение приятелю смерти по неосторожности.

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