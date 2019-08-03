Авария в Аургазинском районе: водитель «Лада Гранта» перевернулся в кювет
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Утром 2 августа на территории Аургазинского района Башкортостана случилась авария с пострадавшим. О ДТП в своем блоге сообщил начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все случилось на 66 километре трассы Уфа-Оренбург. 43-летний житель Уфимского района не справился с управлением и съехал с дороги. Его «Лада Гранта» при падении в кювет перевернулась. К счастью, мужчина остался жив, но получил травмы и оказался в больнице.
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