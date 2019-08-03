Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека

В уфимском управлении гражданской защиты сообщили об аварии с участием автобуса, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 10:09 на проспекте Октября, 168. Передается, что маршрутный автобус «Башавтотранс» столкнулся с поливомоечной машиной.

«В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса, которые после оказания медпомощи были отпущены. Причины происшествия выясняются», – отмечается в релизе.

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На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи и дорожная полиция.