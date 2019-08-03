Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека

Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека

Добавлено: 03.08.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Уфе: автобус Нефаз столкнулся с поливомоечной машиной, пострадали два человека

В уфимском управлении гражданской защиты сообщили об аварии  с участием автобуса, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 10:09 на проспекте Октября, 168. Передается, что маршрутный автобус «Башавтотранс» столкнулся с поливомоечной машиной.

В Уфе горожане начали следить за качеством ремонта в их подъездах

Читайте также:

В Уфе горожане начали следить за качеством ремонта в их подъездах
«В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса, которые после оказания медпомощи были отпущены. Причины происшествия выясняются», – отмечается в релизе.
На месте работают сотрудники скорой медицинской помощи и дорожная полиция.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса
Происшествия
ДТП Дуванском районе: в автобусе пострадали дорожники после наезда на них другого автобуса
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Авария в Уфимском районе: внедорожник въехал в припаркованную на обочине "Газель"
Происшествия
Авария в Уфимском районе: внедорожник въехал в припаркованную на обочине "Газель"
В Уфе в аварию попали два вахтовых автобуса
Происшествия
В Уфе в аварию попали два вахтовых автобуса
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП попал автобус с детьми: есть погибшие
В Уфе в ДТП попали школьный автобус и отечественное авто
Происшествия
В Уфе в ДТП попали школьный автобус и отечественное авто
В Уфе автобус с пассажирами врезался в столб
Происшествия
В Уфе автобус с пассажирами врезался в столб
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Общество / Происшествия
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: