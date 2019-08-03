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Авария в Илишевском районе: на 1195-м км автодороги М-7 столкнулись две легковушки

Добавлено: 03.08.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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Авария в Илишевском районе: на 1195-м км автодороги М-7 столкнулись две легковушки

Сегодня, 3 августа, в ДТП на трассе в Башкирии пострадал ребенок. Авария произошла на 1195-м км автодороги М-7. Этот километр находится вблизи деревни Верхнеяркеево Илишевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Две легковушки встретились на одной полосе. Передние части обеих автомашин превратились в железное месиво. 
— В одной из машин находился ребенок, он пострадал от столкновения, — сообщил собеседник портала
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