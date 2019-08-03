Авария в Илишевском районе: на 1195-м км автодороги М-7 столкнулись две легковушки
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня, 3 августа, в ДТП на трассе в Башкирии пострадал ребенок. Авария произошла на 1195-м км автодороги М-7. Этот километр находится вблизи деревни Верхнеяркеево Илишевского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В одной из машин находился ребенок, он пострадал от столкновения, — сообщил собеседник портала
Читайте также
Происшествия
В Илишевском районе две автоледи не поделили дорогу: пострадал ребенок
Происшествия
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия
В Благоварском районе уфимка наехала на ограждение, пострадал ребенок
Происшествия
На трассе Уфа-Янаул в результате аварии загорелась машина скорой помощи
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: вблизи деревни Идяш-Кускарово погиб молодой водитель вылетев в кювет
Происшествия
Авария в Караидельском районе: стало известно кто погиб в ДТП вблизи Байкибашево
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик
Происшествия
В Баймакском районе в ДТП автобуса и легковушки погиб водитель