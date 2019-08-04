В Стерлитамаке машина без водителя протаранила три автомобиля

В Башкирии неуправляемая машина во дворе дома протаранила несколько автомобилей. По неизвестной причине, транспортное средство поехало в тот момент, когда водителя не было за рулем. Происходящее сняли на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.





Инцидент произошел в Стерлитамаке на улице Строителей, 28. На кадрах видно, как две женщины и маленький мальчик находятся рядом с автомобилем. В тот момент, когда одна из участниц происходящего достала из салона машины второго ребенка и взяла его на руки, авто внезапно поехало. Женщины пытались остановить машину, дама с ребенком на руках упала, уронив малыша. Однако, все произошло за несколько секунд и все попытки не увенчались успехом. Автомобиль протаранил три машины, стоявшие на пути, и остановился, ударившись о крыльцо многоэтажки.

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Пользователи соцсетей гадают, по какой причине могло произойти подобное. Некоторые считают, что всему виной – сработавший автоподзавод, другие предположили, что в салоне мог остаться еще один ребенок, который и завел машину.