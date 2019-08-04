В Ишимбае появился "двойник" транспортной карты "Алга"

Популярность новой безналичной транспортной карты «Алга» оказалась настолько велика, что в республике появились компании, решившие «проехаться» на уже раскрученном бренде, сообщает сайт Newsbash.ru.





В Ишимбае и Ишимбайском районе начала действовать карта с идентичным названием и начертанием «Алга», но другой расцветки. Если на оригинальной карте присутствует желто-синий окрас, то карта-двойник зелено-синего цвета. Кому понадобилось подделывать новую единую транспортную карту?

Напомним, безналичная карта «Алга» появилась в Башкирии на волне реформирования общественного транспорта. Сегодня «Алгой» можно расплатиться во всех автобусах в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Мраково, Исянгулово, Ермолаево, Кумертау и Красноусольском, а с 1 сентября карта станет доступной для всех жителей республики. Как объясняют республиканские власти, переход на безналичную форму оплаты проезда не только даст возможность экономить пассажирам, которые смогут ездить со скидкой, но и позволит «вывести из тени миллиардные денежные потоки», которые наличными крутятся на рынке пассажироперевозок.И, как выясняется, хорошее начинание региональных властей, не успев распространиться по всей территории Башкортостана, уже стало жертвой не слишком щепетильных коммерсантов.Ишимбайцы, которым навязывают псевдо-«Алгу», задаются справедливым вопросом: «Чем Ишимбай отличается от других районов и городов Башкирии, если здесь, как в отдельном государстве, появилась собственная карта?». И, если эта карта создана специально для их города, то почему она маскируется под всем известную «Алгу»? Причем, маскируется известным приемом всех производителей поддельной продукции - сохранив графику и начертание оригинальной карты, и изменив лишь небольшие детали, которые не сразу бросаются в глаза.Интересно, что создатели клона, который можно принять за настоящий контрафакт, не скрываются - на пластике начертано: «Собственность «ТранСпецСервис». Еще более любопытно, что эта компания известна в Ишимбае выпуском другой транспортной карты под названием «Эталон». Как утверждают горожане, эта карта появилась на ишимбайском рынке, а потом исчезла вместе с деньгами пассажиров.Понятно, что ишимбайцы не спешат доверяться новому продукту этой компании, теперь действующей под чужим брендом. И резонно полагают, что покупка нового пластика вновь может обернуться потерей денег. К тому же, если с 1 сентября во всей в республике, а Ишимбай - не исключение, появится настоящая «Алга», для чего сегодня отдавать 200 рублей за ее подделку? И, в общем-то, не надо быть финансистом, чтобы понять, в чем состоит материальный интерес создателей дубликата.В Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, курирующем выпуск карты «Алга», ничего не знали об ишимбайской карте-близнеце, но предположили, что «это фальсификат, так как бренд и дизайн карты «Алга» используются без согласования с ее владельцем».Справедливости ради надо сказать, что компания «ТрансСпецСервис», которую можно было бы заподозрить в подделке оригинальной продукции, действует в Ишимбае не подпольно, а с разрешения местных властей. Предприниматели, скопировавшие чужой бренд, еще осенью прошлого года выиграли тендер на создание и использование безналичной транспортной карты в Ишимбайском районе. А потом, вероятно, «подстроились» под республиканский бренд, отказавшись от собственного дизайна.

И вряд ли этот факт мог пройти мимо регионального «транспортного» ведомства, где сегодня утверждают, что ничего не знают о создании ишимбайской «Алги».



В любом случае сегодня чиновникам, курирующим пассажирский транспорт, чтобы обезопасить ишимбайцев, придется заняться появлением двойника. Или встроить ишимбайскую карту в уже работающую систему «Алга» и предоставлять людям существенные скидки. Или заставить местных предпринимателей поумерить аппетиты и отказаться от использования раскрученного бренда.

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