Полицейский из Башкирии Ильмир Ханов погиб прикрывая напарника

Накануне в Сургуте простились с Ильмиром Хановым – сотрудником ППС из Башкирии, погибшим на службе. Трагедия произошла 1 августа во время ночной смены. Окровавленный мужчина с ножом напал на полицейских в тот момент, когда они хотели ему помочь.





Как сообщает издание UGRA-NEWS.RU, экипаж ППС отправился на вызов в жилой сектор, где произошло преступление. Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину, который был весь в крови. Бросившись на помощь, напарник Ильмира Александр Царегородцев получил в ответ несколько ударов ножом. Чтобы спасти товарища, Ильмир пожертвовал собственной жизнью: он получил смертельные ножевые ранения в сердце и шею. Александр выжил и находится в больнице. Нападавший также погиб.

«Ильмир поступил в данной ситуации при данных обстоятельствах самым адекватным образом. Он не мог применить оружие, стреляя ночью, не видя линию огня, когда в активной борьбе находился его товарищ, а вокруг граждане и жилой сектор. Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута», — сказал начальник УМВД по Сургуту Руслан Кондрашов.

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В прощальный зал пришли сотни его сослуживцев, родных, друзей и простых горожан, которые не остались равнодушны к горю семьи. В последний путь офицера провожали недавно вступивший в должность начальник УМВД Сургута Руслан Кондрашов, бывший руководитель ведомства Александр Ерохов, а также глава города Вадим Шувалов. Ильмира Ханова похоронят на родине в Башкирии. Ему было 25 лет.