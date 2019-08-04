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В Салавате в салоне ГАЗели обнаружили тело водителя

Добавлено: 04.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате в салоне ГАЗели обнаружили тело водителя

В Башкирии нашли автомобиль с трупом в салоне. ГАЗель оказалась в кювете на улице Индустриальной в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.

За рулем находился 56-летний местный житель, к приезду медиков и полиции он уже был мертв.

При этом начальник ГИБДД РБ сообщил, что видимых трав, характерных для жертв ДТП, на теле не обнаружено. «Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил Динар Гильмутдинов. 
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Добавим, что это не первый подобный случай за лето. Ранее на трассе Самара – Уфа – Челябинск в Иглинском районе сердечный приступ случился у водителя фуры.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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