В Салавате в салоне ГАЗели обнаружили тело водителя
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В Башкирии нашли автомобиль с трупом в салоне. ГАЗель оказалась в кювете на улице Индустриальной в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.
За рулем находился 56-летний местный житель, к приезду медиков и полиции он уже был мертв.
При этом начальник ГИБДД РБ сообщил, что видимых трав, характерных для жертв ДТП, на теле не обнаружено. «Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил Динар Гильмутдинов.
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