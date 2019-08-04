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В Кармаскалинском районе обнаружили загрязнение реки Белая

Добавлено: 04.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе обнаружили загрязнение реки Белая

В госкомитете по чрезвычайным ситуациям поступила информация о радужном пятне на реке Белая в Кармаскалинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что радужную пленку обнаружили около деревни старые Киешки, вокруг баржи.

Прибывшие на место происшествия спасателя поставили боновые заграждения и собрали пленку. Также была обследована акватория и прибрежная полоса ниже по течению реки. Всего к ликвидации привлекли 20 человек и 7 единиц техники.
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