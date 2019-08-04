Авария в Белорецке: водитель «Дэу Нэксия» опрокинулся в кювет врезавшись в бордюр
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Сегодня, 4 июля, в Белорецке произошла авария, в результате которой серьезно пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В результате ДТП водителя и его пассажира доставили в больницу. Причины произошедшего происшествия устанавливаются.
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