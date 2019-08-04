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Авария в Белорецке: водитель «Дэу Нэксия» опрокинулся в кювет врезавшись в бордюр

Добавлено: 04.08.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецке: водитель «Дэу Нэксия» опрокинулся в кювет врезавшись в бордюр

Сегодня, 4 июля, в Белорецке произошла авария, в результате которой серьезно пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП зафиксировано около 8:00 на улице 50 лет Октября. Водитель за рулем автомобиля «Дэу Нэксия» превысил скорость и врезался в бордюр, в результате чего опрокинулся в кювет.

В результате ДТП водителя и его пассажира доставили в больницу. Причины произошедшего происшествия устанавливаются.
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