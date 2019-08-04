Авария в Белорецке: водитель «Дэу Нэксия» опрокинулся в кювет врезавшись в бордюр

Сегодня, 4 июля, в Белорецке произошла авария, в результате которой серьезно пострадали два человека, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

ДТП зафиксировано около 8:00 на улице 50 лет Октября. Водитель за рулем автомобиля «Дэу Нэксия» превысил скорость и врезался в бордюр, в результате чего опрокинулся в кювет.В результате ДТП водителя и его пассажира доставили в больницу. Причины произошедшего происшествия устанавливаются.